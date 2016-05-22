بريطانيا: أسعار المنازل ستنخفض بين 10 و18%

أكد وزير المالية جورج أوزبورن أن أسعار المنازل ستنخفض بنسبة تتراوح بين 10 و18%، إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل.

وأضاف أوزبورن أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيحدث اضطرابا في الأسواق المالية، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار فائدة القروض العقارية، الأمر الذي سيضر بالبريطانيين الذين ينوون شراء المنازل.

وأشار إلى أن الخزانة البريطانية ستنشر الأسبوع المقبل تحليلاً، تبيّن فيه التأثيرات القصيرة الأجل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد حذرت الحكومة البريطانية ومنظمات دولية، منها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى زعماء ورؤساء عالميين منهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، من عواقب مغادرة بريطانيا للاتحاد.

يذكر أن الحكومة كانت قد أوضحت سابقا أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يكلف كل أسرة بريطانية 4 آلاف و300 جنيه استرليني بحلول.2030