"إعمار الشرق الأوسط" توقع عقداً لإعمار رزيدنسز بجدة

وقعت "إعمار الشرق الأوسط"، التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية "إعمار العقارية"، عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها الجديد "إعمار رزيدنسز" في "باب جدة" مع "الشركة العربية للمقاولات"، شركة الإنشاءات الرائدة في المنطقة.

ويمتاز مشروع "إعمار رزيدنسز" بموقعه الحيوي في "باب جدة"، المجتمع المتكامل الذي تطوره "إعمار الشرق الأوسط". ويحتضن المشروع الجديد 3 أبراج توفر بمجملها 283 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل العلوية (البنتهاوس) والشقق المتنوعة الواقعة على مسافة قريبة من مجموعة من المرافق الترفيهية والتجارية. وقد بدأت أعمال الحفر فعلياً في المشروع الذي تم إطلاقه العام الماضي وسط استجابة قوية من قبل المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل، ليصبح من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في مدينة جدة.

وستتاح لسكان مشروع "إعمار رزيدنسز" فرصة العيش في أجواء مفعمة بالحيوية في "باب جدة"، وذلك بعد نجاح المشروعين السكنيين "أبراج الهلال 1" و"أبراج الهلال 2"، حيث تم تسليم المشروع الأول "أبراج الهلال 1" واقترب العمل على المشروع الثاني من الانتهاء. كما تواصل "إعمار الشرق الأوسط" العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في "إعمار سكوير"، مع "الشركة العربية للمقاولات" كمقاول للمشروع" المقرر تسليمه وفي وقت لاحق من العام الحالي.

وقال متحدث باسم "إعمار الشرق الأوسط": "نجح مجتمع ’باب جدة‘ في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشاريع وأكثرها استقطاباً للاهتمام في المملكة، بفضل موقعه المركزي وتميز عقاراته السكنية والتجارية ومرافقه العصرية المتكاملة. ويوفر المشروع وحدات سكنية راقية ومرافق وخدمات تلبي احتياجات العائلات، ويرتقي في الوقت ذاته بمعايير جودة البناء في القطاع نحو آفاق جديدة من التميز. ويوظف المشروع الإمكانات الكبيرة والممارسات العالمية التي تشتهر بها شركة "إعمار". كما تتمتع "الشركة العربية للمقاولات" بسجل حافل بإنجاز المشاريع التطويرية الكبرى وفق الخطط الزمنية المحددة، وتدرك متطلبات المشروع الجديد الذي نحرص على تنفيذه بأعلى معايير التميز على كافة المستويات".

وبدوره قال متحدث باسم "الشركة العربية للمقاولات": "نود أن نتوجه بجزيل الشكر إلى ’إعمار الشرق الأوسط‘ على ثقتها المستمرة بقدرتنا على تطوير الأصول العقارية الراقية بما ينسجم مع تطلعات الشركة. وفي الوقت الذي نعمل فيه على مشروع ’إعمار سكوير‘، وندرك متطلبات ’إعمار الشرق الأوسط‘ ونلتزم بتطوير مشروع ’إعمار رزيدنسز‘ وفق الجدول الزمني المحدد، ليكون مجتمعاً سكنياً استثنائياً يحقق قيمة كبيرة للعملاء".

ويطل مشروع "إعمار رزيدنسز" على طريق الملك عبدالله وشارع عبدالله سليمان وساحة "إعمار سكوير"، ويقع على مسافة قريبة من مرافق متنوعة للترفيه والاسترخاء والتسوق. ويمكن الاختيار بين وحدات سكنية تتنوع بين الفلل العلوية (البنتهاوس) والشقق التي تضم غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم. وتتفاوت في المساحات ما بين 70 – 300 متر مربع. وتمتاز جميع وحدات المشروع الجديد بتصاميمها الأنيقة التي توفر الراحة والخصوصية الملائمة للسكان، مزودة بأحدث التقنيات ووسائل الترفيه بلمسات فاخرة ومميزة.

ويوفر "إعمار رزيدنسز" مجموعة واسعة من المرافق العصرية بما فيها بهو استقبال فاخر لكل برج مع مكتب استقبال، ونظام أمني يعمل على مدار الساعة. كما يوفر المشروع مجموعة من الخدمات الحصرية للملاك والسكان ومنها مسبح للرجال في الهواء الطلق ومركز حضانة للأطفال مع منطقة ألعاب متكاملة الخدمات، وقاعة متعددة الاستخدامات للمناسبات الاجتماعية، ومراكز لياقة بدنية منفصلة للرجال والنساء مع الساونا والجاكوزي وقاعة التمارين الرياضية، ومنتجع (سبا) مخصص للسيدات.

ويمتد مشروع "باب جدة" على مساحة 413 ألف متر مربع، وهو يحظى بموقع استراتيجي ضمن وسط المدينة الجديد على طريق الملك عبدالله، يمكن عبره الوصول في أقل من خمس دقائق إلى "محطة قطار الحرمين" وهي طريقة الوصل الجديدة إلى كلّ من مكة المكّرمة (في أقل من 25 دقيقة) والمدينة المنورة (في أقل من 90 دقيقة)، كما يقع على طريق الأمير ماجد الذي يعدّ المنفذ إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد. بالإضافة إلى قربه من مترو (المنطلق) والذي يعتبر أكبر محطة نقل في منطقة الشرق الأوسط. ويبعد المشروع دقائق معدودة عن الكورنيش والمؤسسات التجارية والحكومية الرئيسية، والجامعات، والمستشفيات، وميناء جدة الإسلامي.