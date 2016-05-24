إطلاق أضخم مشروع عقاري في مصر بشراكة سعودية

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "مصطفى مدبولي" عن إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، والذي سيتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى في مصر.

وسيكون المشروع بالمشاركة بين وزارة الإسكان المصرية، وتحالف "مونتن فيو - سيسبان" السعودي المصري.

والمشروع أٌطلق تحت اسم I-City سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، باستثمارات تُقدر ثلاثة مليارات وستمئة مليون دولار. وتم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس من العام الماضي.

وبحسب ما تم الإعلان عنه خلال حفل التوقيع فإن المشروع سيتكون من 18 ألف وحدة سكنية، وسيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان.