"دبي للاستثمار" تبني برج مكاتب بتمويل 1.5 مليار دولار

نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مصرفية عليمة، أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تشترك وبروكفيلد للعقارات وشركائها، في جمع تمويل بقيمة 1.5 مليار درهم ما يعادل 408 ملايين دولار، في شكل قرض من أجل إنشاء برج مكاتب في دبي.

ويشارك في التمويل بنوك عدة: ستاندارد تشارترد ، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، وفق ما قالته المصادر دون الإفصاح عن هويتها.

وأشارت المصادر، وفق ما ورد في صحيفة "البيان"، إلى أن عائد التمويل سيرتفع 325 نقطة أساس على سعر الإقراض بين البنوك في الإمارات، إضافة إلى رسوم بقيمة 150 نقطة أساس.

ويحتمل أن ينضم بنك الإمارات دبي الوطني إلى البنوك المذكورة. وأسست مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مع شركة بروكفيلد للعقارات، مشروعاً مشتركاً لإنشاء البرج في مركز دبي المالي العالمي، والمتوقع انتهاء البناء فيه عام 2018.