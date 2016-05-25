1.9 تريليون دولار حجم القروض العقارية في الصين

تقرض البنوك الكبرى في الصين بشكل أكبر لمشتري المنازل والمطورين، مما يجعلها عرضة لمخاطر أي هبوط في أسواق العقار في ظل الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسعار وتزايد عبء الديون على المطورين.

وتبلغ القروض المقدمة للقطاع العقاري من قبل أكبر خمسة مصارف في الصين تريليون وتسعمئة مليار دولار نهاية عام 2015 وهو ما يمثل زيادة بـ11% عن الفترة ذاتها من 2014 - كما تمثل هذه القروض 28% من إجمالي الديون.

تجدر الإشارة إلى أن الديون المشكوك بتحصيلها نمت إلى أعلى مستوياتها في أحد عشر عاما أو نحو اثنين في المئة من إجمالي الديون.

وقد شهدت بعض شركات القطاع العقاري تعثرا في تسديد الديون منذ عام 2014.

