صندوق "هدف" استقطع 14 مليار ريال رسوما من المقاولين

كشفت لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن صندوق الموارد البشرية "هدف" استقطع من المقاولين 14 مليار ريال كرسوم على المنشآت منذ بدء التطبيق في نوفمبر 2012 حتى الآن.

وقال رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي إن الصندوق تسلم من قطاع المقاولات منذ بدء تطبيقه حتى الآن نحو 14 مليار ريال، إلا أنه لم يبدأ وفقا لقرار مجلس الوزراء بتعويضهم، وصرف جزء من التعويضات للشركات تمثل أقل من 10% للمقاولين، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وطالب الحمادي بضرورة تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرار مجلس الوزراء بالتعويض بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القطاع طلب في اجتماع مع وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني حل الموضوع قبل خمسة أشهر الماضية.

وأكد الحمادي رضا قطاع المقاولين بالرياض عن مستوى أداء ومنجزات اللجنة خلال أعمال دورتها الـ16 التي تنتهي مع نهاية مجلس الإدارة الحالي حيث تتهيأ للإجراءات حاليا وخلال أيام لانتخاب المجلس الجديد في دورته الـ17.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة مساء أمس بالرياض في ختام أعمال الدورة الحالية.