"الإسكان" السعودية تنفي علاقتها بخفض أسعار العقارات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، محمد الدغيلبي، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن الوزارة لا تسعى لتخفيض أسعار العقارات، ولا يهمها ذلك بقدر ما يهمها أن يجد المواطن الوحدة السكنية الملائمة لحجم أسرته ودخلها المالي، وهذا ما تطمح إليه في سياستها الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل وزارة الإسكان الثاني الخاص بتسليم المواطنين 92 وحدة سكنية جاهزة في منطقة القصيم، ومسجدا يتسع لـ200 مصلٍ على أرض تتجاوز مساحتها 2 مليون متر مربع في محافظة رياض الخبراء، أمس الخميس، بحضور أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل ومستشار وزير الإسكان والمدير العام للفروع الأمير سعود بن طلال.

وقال الدغيلبي إن موقع وزارة الإسكان يحوي مبادرات وسياسة الوزارة الجديدة وخطط استراتيجيتها، ومنها افتتاح مركز لخدمات المطورين والإعلان عن رسوم الأراضي البيضاء، ومشروع اتحاد الملاك ونظام الإيجار وغيرها من المشاريع، مشيراً إلى أن الوزارة قد غيرت استراتيجيتها بشكل كامل عما سبق، وتسعى إلى إنهاء مشاريع بناء الوحدات السكنية السابقة، ومن ثم توقفها لتتحول من أسلوب البناء إلى أسلوب الأنظمة، وتنظيم السوق بدعم الطلب وتعزيز العرض، وذلك بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.

وأكد أن مركز خدمات المطورين سيسهم في زيادة العرض، أما رسوم الأراضي البيضاء فسوف تسهم في تطوير الأراضي، كما أن مشروع اتحاد الملاك سيساعد على ضبط عملية استقلال المواطن في شقة على حسب عدد أفراد أسرته ودخله المادي.