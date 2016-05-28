لائحة الدعم السكني بالسعودية بعد التعديل وتفاصيل السداد

حسم وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل نسبة قسط المتقدمين من إجمالي دخلهم الشهري إذ حدد نسبة 33%، من دخل المتقدم كمبلغ مستقطع شهريا، بشرط أن لا تزيد مدة سداد القسط على 25 سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة عدم تجاوز عمر المتقدم 65 سنة في نهاية فترة السداد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قرار الوزير الذي حصلت على نسخة منه تضمن أنه عند عدم استطاعة المتقدم سداد القسط منفردا فإنه ستحتسب نسبة الاستقطاع عليه وعلى أفراد أسرته. وفي حال تعذر استطاعتهم مجتمعين سيُلزمون بإحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.

في حين جزأ وزير الإسكان تخصيص الدعم السكني للمتقدمين إلى قسمين. وأقر أولوية التخصيص لأصحاب القسم الأول من المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي بحسب معايير الوزارة دون الحاجة إلى تضامن أفراد أسرتهم المدرجين معهم في الطلب وممن ليسوا بحاجة لإحضار كفيل غارم، وعند اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول يتم بدء التخصيص للقسم الثاني من غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرتهم أو ممن يشترط إحضارهم كفيل غارم.

ويتم التخصيص بنسبة مساهمة كل من أفراد أسرته بالسداد مع تحمل المتقدم المسؤولية «وحده» لمواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، مع تعليق تخصيص القرض للمتقدم وأفراد أسرته حتى التحقق من قدرتهم على سداد القسط المالي.

يأتي ذلك بعد أن أقر وزير الإسكان أخيرا أربعة تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بناء على ما رفعه وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف، إذ قلص بدء استحقاق الأقساط المالية للوحدة والقرض السكنيين بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ استلام الوحدة بدلا من سنة، إضافة لتقليص فترة بدء الاستحقاق المالية لمستحقي الأراضي السكنية إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات من تاريخ تسلمهم الأرض، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء بدلا من سنة.

وفيما يخص الدعم لبناء سكن أو قرض سكني فإن استحقاقات الأقساط المالية تبدأ بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع عقد الدعم، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء.

وقد ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية التعديلات مفصلة.

تعديل لائحة الدعم السكني

يحدد مبلغ القرض السكني بناءً على تكلفة المسكن

ألا يتجاوز مبلغ القرض السكني قدرة المتقدم - أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب - على سداده

لا يتجاوز مبلغ القرض السكني 500 ألف ريال سعودي.

تحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض

إدراج أفراد أسرة المتقدّم المدرجين في طلب السكن للتضامن في السداد.

تعليق تخصيص القرض لحين تحقق قدرة المقترض على سداد القسط

استحقاق الأقساط المالية:

1 - بعد مضي 4 أشهر من:

تسلم الوحدة السكنية.

تسلم القرض السكني.

2 - بعد مضي سنتين من:

تاريخ توقيع عقد الدعم السكني:

( قرض سكني لبناء مسكن أو أرض وقرض سكنيين معًا) متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض

بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.

تاريخ تسلم المستفيد للأرض أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل.

القسط الشهري

1 - (33 %) من دخل المتقدم مع مراعاة:

ألا تزيد مدة السداد على (25) سنة من بداية تاريخ الاستحقاق

ألا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنة في نهاية مدة السداد.

2 - (33 %) من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب

3 - إذا كانت قيمة القسط لا تكفي السداد خلال (25) سنة يجب:

إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.

4 - إذا كان السداد عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري لا تتجاوز نسبته (25 %) من الدخل