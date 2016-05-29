"الإسكان" تقترب من إصدار لائحة للأراضي الخاضعة للرسوم

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان انتهت من تحديد مواقع الأراضي البيضاء التي سيجري فرض رسوم عليها مطلع شهر رمضان وفقا للائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا، وأنه تم تحديد تلك الأراضي في ثلاث مدن رئيسية، هي: الرياض، وجدة، والدمام.

ويترقب المواطنون صدور لائحة رسوم الأراضي بالنظر إلى دورها الكبير في تقليل ممارسات الاحتكار، وإسهامها في رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل، إضافة إلى اتساق ذلك مع رؤية 2030 التي أعلنتها السعودية أخيرا، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان تستعد خلال الفترة المقبلة لنشر مواقع الأراضي البيضاء التي سيجري فرض رسوم عليها في وسائل الإعلام، وذلك في إطار خطتها لإطلاع المواطنين على مستجدات تطبيق الرسوم وآلية التنفيذ.

يُذكر أن ماجد الحقيل، وزير الإسكان، قال إن الوزارة أنهت لائحة رسوم الأراضي البيضاء بالتنسيق مع خمس وزارات، وأنها في مراحلها الأخيرة في هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية، مؤكدا أن اللائحة ستقدم خلال أيام لمجلس الوزراء بعد انتهاء هيئة الخبراء منها.

وأبان أن برنامج الإسكان يعتمد على الأولويات في التوزيع، وأن وزارته تطور الأولويات حسب نوعيات المستفيدين واحتياجاتهم وتنوعهم.

وتشير المعلومات إلى قرب صدور لائحة رسوم الأراضي البيضاء في الوقت الذي أصاب فيه السوق العقارية ركود كبير خلال الفترة الماضية، إلى جانب تفوق العرض على الطلب بعد ظهور تقارير ومعلومات تؤكد اتجاه السوق نحو الهبوط.

ومعلوم أن متحصلات رسوم الأراضي البيضاء ستصرف بعد إعطاء مهلة للمواقع المحددة في حال عدم تطويرها على مشروعات وزارة الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

وكانت وزارة الإسكان قد دعت جميع المهتمين للمشاركة بآرائهم حول بعض المواضيع الأساسية التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، في حين وافق مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي على نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يتم فرضه بنسبة 2.5 في المائة سنويا من قيمة الأرض، ووجه وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.