"تاون سكوير" تستعد لتسليم وحداتها السكنية في دبي بـ2017

كشف "تاون سكوير"، المشروع العصري الأنيق من شركة "نشاما" في دبي والذي يقدم فرصة امتلاك منزل اقتصادية بأسعار مناسبة، عن خطة تمويل استثنائية تتيح للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية بمجرد سداد نصف القيمة الإجمالية للعقار فقط قبل التسليم.

وبموجب خطة السداد 50/50، يمكن للمالكين سداد نصف قيمة الشقة على مدى عامين وبأقساط ميسّرة، على أن يتم سداد قيمة النصف الآخر خلال عشر سنوات أو أكثر، عبر الاستفادة من عروض التمويل المميزة التي يقدمها "بنك نور". وتتيح هذه الخطة للمهنيين من ذوي الدخل المتوسط امتلاك منازلهم الخاصة في أحد أكثر الوجهات السكنية الجديدة استقطاباً للاهتمام في دبي..

ومع الاستعداد لتسليم أول الوحدات السكنية ضمن مشروع "تاون سكوير" العام المقبل، يستمر العمل على تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ليقدّم "تاون سكوير" قيمة استثنائية للعملاء الذين سيتمكنون من شراء منازل اقتصادية ومناسبة لمختلف الفئات.

وتمتاز شقق "وردة II" الجديدة ضمن مشروع "تاون سكوير" بتوفيرها باقة متكاملة من المرافق تشمل مركز اللياقة البدنية الكبير، بالإضافة إلى مرافق رياضية متنوعة منها ملاعب الاسكواش ونصف ملعب لكرة السلة، علاوةً على حديقة خاصة تتضمن منطقة لألعاب الأطفال. وتقع هذه الشقق في قلب المشروع الحيوي، وتم تصميم المنازل لضمان أسلوب حياة صحي للسكان في أجواء عائلية، مع مركز ثقافي ومركز اجتماعي وممشى خاص يضم منافذ تجارية راقية.

,قال فريد ديوري، الرئيس التنفيذي لشركة "نشاما": "يسرنا أن نقدم خيارات السداد المرنة 50/50 لعملائنا الراغبين بامتلاك منازل العمر في الشقق الجديدة بـ’تاون سكوير‘ تأكيداً لالتزامنا الراسخ بدعم أعداد أكبر من الناس في سعيهم للتحول من أسلوب الحياة القائم على استئجار المنازل إلى امتلاكها وبأسعار تنافسية للغاية. ونحن حريصون على تفهم احتياجات عملائنا وتوفير خيارات تتوافق مع تطلعاتهم، لتكون أعمالنا في مضمونها وأهدافها رافداً حقيقياً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو تعزيز الأداء في مشاريع الإسكان الاقتصادي".

وأضاف ديوري: "لا شك بأن خطة التمويل المميزة التي نقدمها ترسخ مكانة ’تاون سكوير‘ بين أكثر الوجهات السكنية ذات الأسعار المناسبة تميزاً في المدينة، مما يمنح السكان قيمة كبيرة تتجلى في تجربة الإقامة في حي عصري لا مثيل له. وإننا نقدم، بالفعل، تسهيلات غير مسبوقة لشراء منزل في ’تاون سكوير‘ عبر هذا العرض الاستثنائي".

وتتميز شقق "وردة ||" بموقعها المركزي في قلب مشروع "تاون سكوير" الممتد على مساحة 750 فدان (31 مليون قدم مربعة) محتضناً حديقة مركزية تعادل بحجمها مساحة 16 ملعباً لكرة القدم ويضم فندق "فيدا تاون سكوير دبي" ومجمع "ريل سينما" وسينما الهواء الطلق والعديد من مرافق الحياة العصرية الراقية.

