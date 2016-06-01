الشقة الأغلى في أميركا بـ250 مليون دولار

سجل القطاع العقاري في نيويورك بالولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً بطرح شقة سكنية ضمن ناطحة سحاب للبيع مقابل ربع مليار دولار أميركي (250 مليون)، لتكون هذه الشقة السكنية هي الأغلى في كل القارة الأميركية.

وبحسب ما أوردت جريدة "التايمز" الأميركية فإن الشقة تقع في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك، وهي واحدة من بين المناطق الأغلى والأكثر ثراء في العالم، على أنها شقة في برج سكني مكون من 70 طابقاً، وتمثل صرعة جديدة في سوق العقارات الأميركي بسبب مواصفاتها التي لم يسبق أن توافرت في أي مكان بنيويورك أو في الولايات المتحدة.

وفي حال تم بيع الشقة السكنية مقابل ربع مليار دولار أميركي فسوف تكون واحدة من بين أغلى الشقق السكنية في العالم بأكمله، فضلاً عن أنها الأغلى على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وتقع الشقة السكنية على مساحة 23 ألف قدم مربعة، وتتكون من 16 غرفة نوم و17 حماماً، وتتوزع هذه المساحة على أربعة طوابق في البرج، كما تتضمن خمسة بلكونات وصالة ضخمة.

ويقع البرج السكني في شارع شهير بمنهاتن يُدعى "سنترال بارك ساوث"، وهو واحد من بين ستة ناطحات سحاب فارهة موجودة في المكان.

وتقول "التايمز" إن أكثر من نصف الشقق السكنية والوحدات المشار إليها في الأبراج الفارهة تم بيعها لمشترين من خارج الولايات المتحدة، وأغلبهم من الصين وأوروبا والبرازيل، فيما نقلت الصحيفة عن ريتشارد جوردان وهو أكبر وسيط عقاري في نيويورك قوله إن "المستثمرين من الدول التي تعاني اضطرابات اقتصادية أو فيها الكثير من القيود يستخدمون مثل هذه العقارات عادة كملاذات آمنة لأموالهم، ومن أجل التهرب من الملاحقات الضريبية في بلادهم.

ويقول خبراء العقارات إنه بطرح الأبراج الجديدة التي تتضمن شقة سكنية واحدة بقيمة ربع مليار دولار أصبح متوسط سعر الشقة السكنية في منهاتن فوق المليوني دولار وذلك لأول مرة في التاريخ، على أن متوسط أسعار الشقق السكنية في نيويورك تكون بذلك قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 20% عما كانت عليه في العام الماضي 2015.