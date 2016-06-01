24 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 5 أشهر

سجلت صفقات بيع العقارات في إمارة دبي 24 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ولا تشمل الصفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات العقارية أكثر من 27 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها في إشارة قوية على عودة البنوك إلى سوق الإقراض، بعد حذر وتشدد كبيرين، مارستهما خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالميةـ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

واللافت أن سقف إجمالي صفقات البيع لم يتجاوز 4 مليارات درهم بكثير إلا في أبريل الماضي الذي شهد تسجيل 6 مليارات درهم، وتحديداً في صفقات بيع وشراء الشقق السكنية، ويبقى التفسير الأكثر موضوعية لذلك هو أن الشركات العقارية طرحت في شهر أبريل خطط سداد مرنة غير مسبوقة، ما زاد من إقبال المستثمرين.