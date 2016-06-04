الخليجيون يحجمون عن عقارات بريطانيا خشية "البريكزيت"

أحجم المستثمرون الخليجيون عن شراء عقارات في بريطانيا، لخوفهم من هبوط بأسعار العقارات إذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى هذا الشهر، أو ما بات يعرف بالـ "بريكزيت".

وقال محام في لندن يمثل تجار عقارات خليجيين إن "صناديق الثروة السيادية الخليجية تخشى تبعات سلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد"، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ".

واشترى المستثمرون الخليجيون عقارات في لندن بمليارات الدولارات خلال العقد الماضي. وكانت أسعار العقارات السكنية في المناطق اللندنية الضخمة التي يقبل عليها الخليجيون، خصوصاً تشيلسي وساوث كينزينغتون ونايتسبريدج، قد انخفضت في السنة المنتهية في مايو الماضي بنسبة تراوح بين 3.5% و7.5%.