مصادر: "الإسكان" السعودية تقبل بمساحات أقل من المطورين

قلصت وزارة الإسكان السعودية شروط المساحة لقبول الوحدات السكنية من المطورين العقاريين، لتوفير مساحات تلبي كافة قدرات شرائح المجتمع، إذ قبلت بمساحات أقل للوحدات السكنية "الشقق" والفلل.، بحسب ما أكدته مصادر لصحيفة "مكة".

وأشارت المصادر بدورها إلى أن المطورين العقاريين كانوا يضطرون لبناء وحدات سكنية لا تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا للشقق و390 مترا مربعا للفلل، وذلك لقبول وحداتهم السكنية من وزارة الإسكان.

وعزلت وزارة الإسكان المساحات عن مبلغ قروض الصندوق العقاري، فألغت اشتراطات مساحة الوحدة السكنية للحصول على القرض، وتم ربط حجم القرض بحجم راتب المستفيد وبما لا يزيد عن مبلغ 500 ألف ريال.