جهاز قطر للاستثمار يبرم أكبر صفقة عقارية في سنغافورة

وافق "جهاز قطر للاستثمار" على شراء برج تجاري في سنغافورة مقابل 2.5 مليار دولار لتصبح الصفقة القطرية هي الأكبر من نوعها في سنغافورة.

وفي تفاصيل الصفقة سيتم دفع 1960 دولاراً للقدم المربعة من برج Asia Square Tower 1 الذي تملكه شركة Black Rock مما يجعل هذه الصفقة واحدة من أعلى صفقات شراء المباني في العالم بالقياس إلى الموقع وحجم المبنى.

ويضم البرج مكاتب عالمية لشركات كبرى مثل Google وCitigroup ويشكل واحدا من برجين تملكهما شركة Black Rock.

وتأتي الصفقة القطرية في وقت يعاني فيه سوق تأجير المكاتب في سنغافورة من ضغوط مع تخفيضات البنوك التي أضعفت الطلب عليها.