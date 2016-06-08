مصادر للعربية.نت: تطبيق رسوم الأراضي بالسعودية من اليوم

قالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إن سريان نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية بدأ اليوم الأربعاء، بحسب ما كان مقررا له من قبل.

والأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد حددت موعد سريان نظام رسوم الأراضي ليكون 3 رمضان حسب تقويم أم القرى.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أنه تم الانتهاء من لائحة رسوم الأراضي البيضاء منذ فترة، وهي الآن بانتظار إقرارها من مجلس الوزراء.

وقالت المصادر "تطبيق رسوم الأراضي لن يتم تأجيله حتى إقرار الائحة، الرسوم سارية من اليوم".

ويشمل فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن حدود النطاق العمراني هي الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.