أحدث حلول أزمة الإسكان في السعودية

على مدى السنوات الماضية كان موضوع الإسكان في السعودية أحد العناوين الأبرز، لا يمر يوم أو أسبوع إلا و يتم تداول التطورات المتباطئة في هذا القطاع.

مؤخراً دخل الإسكان في السعودية مرحلة جديدة، الوزارة تخلت أخيراً عن دور التنفيذ والتطوير، واختارت أن تتولى دور المنظم والمراقب، لتعطي القطاع الخاص المساحة لتطوير المنتجات السكنية وبيعها في السوق.

ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني سيصبح صندوق التنمية العقارية مؤسسة مالية، وسيتم تمويلها عبر إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 190 مليار ريال خلال العام المقبل، فهل لك أن تتخيل أثر ذلك على حركة التمويل للمواطنين؟.

ومبادرات برنامج التحول الوطني فإن وزارة الإسكان تعتزم إيجاد آلية لضمان القروض العقارية لموظفي القطاع الخاص في الشركات الصغيرة والمتوسطة، هذه الشريحة ليست معتمدة لدى البنوك حالياً، وتواجه صعوبات كبيرة في الحصول على القروض العقارية.

الوزارة تعمل أيضا على ايجاد حلول لاستخدام الأراضي الحكومية غير المستغلة، ومن المتوقع أن تقوم قريبا باستبدال أراض حكومية تتملكها وزارات الدفاع، والتعليم، والنقل، والعمل.

وفي مبادرة جديدة، قالت الوزارة إنها ستقوم بإشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة كالشركات العائلية في عملية التطوير.

وللتعامل مع ارتفاع أسعار الأراضي، ستصدر الوزارة خلال أسبوعين لائحة رسوم الأراضي البيضاء، وهي خطوة ستحفز عملية التطوير داخل النطاق العمراني وستزيد من عرض الأراضي.