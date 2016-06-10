"إعمار" تستعد لتشييد البرج الأعلى في العالم بعد "خليفة"

أكدت مصادر عليمة لجريدة "البيان"، بدء العد العكسي لعمليات تشييد البرج الشاهق الذي أعلنت عنه إعمار وتطوره في خور دبي بالشراكة مع دبي القابضة في شهر يوليو المقبل من العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الشركة باشرت رصد المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع والتعاقد مع الشركات المتخصصة. وتبلغ تكلفة بناء المشروع 3.67 مليار درهم، ويتوقع افتتاحه قبيل افتتاح إكسبو 2020 بارتفاع يتجاوز 928 مترا.

وذكرت المصادر أن إعمار عينت مكتب "أوريكون" Aurecon لتولي مهام الاستشارات الهندسية لبرج شاهق صممته شركة سانتياغو كالاترافا، تعتزم إعمار العقارية بناءه في مشروع كريك هاربر.

وكان ذُكر في مارس أنه تم الاتصال باستشاريين للعمل في البرج، ومن المتوقع أن يبدأ العمل في حزمة الأساسات في يونيو أو يوليو، ونقلت عن مقاولين قولهم إن عملية بناء البنى التحتية ستستغرق عاما.

وأضافت المصادر أن ترسية أعمال الهيكل المعدني والكوابل والبنية المحورية ستتم كعقد واحد. وسبق لرئيس مجلس إدارة "إعمار" محمد العبار، أن صرح أن البرج الجديد سيرتفع بـ100 متر عن برج خليفة الأعلى في العالم.

وبذلك يكون الارتفاع المتوقع نحو 928 متراً، لكن يبقى ارتفاع البرج مثل اسمه طي الكتمان في تكرار ثان لسيناريو برج خليفة، إذ سيزاح الستار عنه في موعد افتتاحه عام 2020.

وأوضح العبار أن المبنى الجديد سيقع على مساحة 1.2 ألف هكتار، وسيحتوي على فندق وعدة طوابق من المطاعم ومنصات المراقبة، والساحة العامة ستكون كبيرة بسبب المساحة التي سيحتلها البرج والأسلاك المرتبطة به.