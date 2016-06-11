3.3 مليار جنيه لحجز 11 ألف قطعة أرض في مصر

كشفت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان في مصر، أن إجمالي مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي بلغت نحو 3.3 مليارات جنيه.

وأضافت المصادر، أن هذه المبالغ حصيلة تقدم 132345 مواطنا تقدموا لحجز 11076 قطعة أرض إسكان اجتماعي كانت قد أعلنت عنها وزارة الإسكان، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المصري، قد أكد أن أراضي الإسكان الاجتماعي شهدت هذه المرة إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تقدم لحجز 1862 قطعة بمدينة 6 أكتوبر 29591 مواطناً، وفي مدينة السادات تقدم لحجز 2278 قطعة 20533 مواطناً، وفي مدينة بدر تقدم لحجز 2876 قطعة 23175 مواطناً، وفي مدينة العاشر من رمضان تقدم لحجز 2070 قطعة 46314 مواطناً، وفي مدينة الصالحية الجديدة تقدم لحجز 211 قطعة 5606 مواطنين، وفي مدينة أسيوط الجديدة تقدم لحجز 200 قطعة 669 مواطناً، وفي مدينة قنا الجديدة تقدم لحجز 1138 قطعة 2678 مواطناً، وفي مدينة سوهاج الجديدة تقدم لحجز 303 قطع 3316 مواطناً، وفي مدينة طيبة الجديدة تقدم لحجز 138 قطعة 463 مواطناً.