"GFH" تستحوذ على محفظة عقارات أميركية بـ65 مليون دولار

قالت مجموعة "جي أف أتش" المالية في البحرين إن شركتها التابعة "جي أف اتش كابيتال" قد استحوذت على محفظة عقارية بالولايات المتحدة قيمتها 65 مليون دولار.

وأضافت المجموعة أن المحفظة تضم مجموعة من العقارات الصناعية في أنشطة التوزيع والتخزين، متوقعةً أن تحقق المحفظة عائدا نقديا يتجاوز 8.5% سنوياً، بالإضافة عائد سنوي على الاستثمار يصل إلى 10%.

ويُعد هذا الاستحواذ الثالث للشركة التابعة لها، بعد الاستحواذ على محفظة عقارية صناعية تضم 30 مبنى تقع في سبع ولايات، واستحواذ على ثلاثة متعددة العائلات في ولايتي تكساس وجورجيا.

وتوقعت المجموعة أن يظهر الأثر المالي لعملية الاستحواذ على البيانات المالية للربع الثاني من العام الحالي.