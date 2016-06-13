السعودية.. 23% تراجع الصفقات العقارية في 8 أشهر

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، أن قيمة الصفقات العقارية المبرمة خلال الشهر الماضي بلغت 28.2 مليار ريال، بانخفاض قدره 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة بنسبة 23% إلى 212.8 مليار ريال في الأشهر الثمانية الأولى من العام الهجري، مقارنة بنحو 278.1 مليار ريال تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة "عكاظ".

وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية وتجارية، إذ بلغت قيمة الصفقات السكنية خلال الشهر الماضي نحو 17.9 مليار ريال، بنسبة انخفاض بلغت 19% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 10.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه، مسجلة انخفاضا قدره 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت على الحصة الأكبر خلال الشهر الماضي، الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي، إذ بلغت قيمتها 25.1 مليار ريال بنسبة تصل إلى نحو 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 872.5 مليون ريال.

وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية، جاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث الصفقات التي بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، تلتها جدة بنحو 2.9 مليار ريال بانخفاض قدره 32% عن الشهر نفسه خلال العام الماضي.

وبخصوص الصفقات التجارية جاءت الرياض كأكثر المدن نشاطاً، إذ بلغت قيمة الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي نحو 3.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 33% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.