"دائرة أراضي دبي" تطلق نظاماً إلكترونياً لمسح العقارات

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق نظام إلكتروني جديد، في خطوة تهدف إلى التأكيد على مساعيها المتواصلة لتوفير أرقى الخدمات لمتعامليها وبطرق سهلة ومريحة.

ويساعد النظام الذي تم تطويره من قبل إدارة الشؤون الفنية وإدارة خدمات التسجيل العقاري، على إجراء مسح شامل للعقارات حال إنجازها، ليتم توثيقها بنسق إلكتروني حديث لتسهيل الرجوع إلى البيانات بسرعة وسهولة تامة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "البيان"، يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشراكة مع شركات المساحة المرخصة من قبل الدائرة واستبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات الإلكترونية الذكية.

وتولى فريق متخصص من أراضي دبي مهام تدريب الكوادر المتخصصة العاملة لدى شركات المساحة المعتمدة من قبل الدائرة للقيام بكافة الوظائف المشمولة في النظام الجديد، ليتولوا القيام بعمليات مسح بيانات العقارات وتحميلها بدقة متناهية، لمساعدة الأطراف والجهات المعنية على الرجوع إليها عند الحاجة.

من النظام التقليدي إلى الإلكتروني

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية المهندس محمد الدح إن تطوير النظام الجديد لمسح العقارات، والتحول من النظام التقليدي إلى الإلكتروني، يأتي في إطار توفير أرقى الخدمات وأكثرها شمولية وبالسرعة التي يتوقعها المتعاملون.

وكانت أراضي دبي قد استعانت بشركة الإمارات للحلول العقارية، لتطوير أحدث التقنيات في برمجة النظام الجديد.

ويقوم المطور بتعيين إحدى شركات المساحة المتخصصة المعتمدة من قبل أراضي دبي، على أن تتولى الشركة ذاتها تحميل البيانات ودفع الرسوم المستحقة تبعاً لطبيعة وحجم العقار عن طريق البوابة الإلكترونية بطريقة ذكية.

ونظراً للاعتماد على النظام الإلكتروني بالكامل، لا تكون هناك حاجة لأي من الأطراف للحضور إلى مقر الدائرة، الأمر الذي يتيح للمطور الشروع في إجراءات البيع والتسويق للعقارات مباشرة، ومن دون تأخير، بفضل التخلص من الإجراءات التقليدية.