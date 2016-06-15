تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

نشر موقع الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مساء أمس الأول، والتي تضمنت 18 مادة.

وشملت اللائحة فصلاً خاصا للتعريفات، وآخر للأراضي الخاضعة للرسوم، وآخر لضوابط تطبيق الرسوم، والتي تضمنت نحو 6 مواد.

أما الفصل الرابع فقد شمل على 3 مواد تتعلق بالتواصل مع المكلفين بما في ذلك حق المكلف في التظلم من القرار، بحسب الإجراءات النظامية، فيما فصل الفصل الخامس تحصيل الرسوم والغرامات.

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