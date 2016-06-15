رسوم الأراضي.. إعلان النطاق الجغرافي للمدن المستهدفة

أعلنت وزارة الإسكان عن حدود النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وتشمل المرحلة الأولى من الرسوم الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخرائط.

وطالبت الوزارة أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تنتهي بتاريخ 13 ربيع الأول 1438هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني Lands.Housing.sa.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث سيتم فرض رسوم سنوية بقيمة 2.5% من قيمة الأرض، وسيكون تطبيق الرسوم على أنواع مختلفة من الأراضي، تُقسم على أربع مراحل.