الأحمري: سوق العقار في السعودية ستتغير كلياً

حذر رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري من الانسياق وراء الإعلانات العقارية التي يتم ترويجها في المواقع الإلكترونية، وبعض مكاتب العقار، مؤكدا أنها تخالف حقيقة الأسعار العقارية السائدة، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضح أن أسعار العقار شهدت تراجعا خلال الفترة القليلة الماضية تأثرا بقرار وزارة الإسكان بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، الذي صدرت لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، باعتباره جهة رسمية، يؤكد مدى التراجع في حركة السوق العقارية وبالتالي أسعار العقار، إلا أن هناك من يرفض هذه الحقيقة، ويسعى إما إلى التمسك بالأسعار السابقة لعقاراته، أو للتضليل بأن الأسعار العقارية لا تزال كما كانت في السابق، وهو ما يسوقه الكثيرون من السماسرة من خلال الإعلانات والمواقع الإلكترونية.

وتابع: "بات من المؤكد أن السوق العقارية ستشهد تغيرات كثيرة عقب إقرار اللائحة التنفيذية للرسوم على الأراضي البيضاء"، متوقعا أن يكون ذلك خلال عام واحد من الآن، إذ ستتغير خارطة العقار كليا، وستصبح العديد من المنتجات العقارية في متناول الباحثين عن مسكن، وليس كما يسوقه ويصوره السماسرة وبعض تجار العقار من وراء الحاسبات الإلكترونية.