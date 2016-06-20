دبي تتهيأ لاستضافة المؤتمر الدولي للعقارات 2018

أعلنت فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لتنظيم المؤتمرات في دبي والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري، وبالشراكة مع معهد دبي العقاري، الذراع التعليمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي عن فوز إمارة دبي باستضافة المؤتمر الدولي للعقارات في دورته التاسعة والستين في عام 2018، وهو من تنظيم الاتحاد العقاري الدولي. ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ما يزيد على 1000 مشارك من الخبراء في قطاع العقارات، يمثلون أكثر من 60 دولة لتبادل الآراء واستكشاف "مستقبل المدن".

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «إنّ الفوز باستضافة هذا الحدث البارز هو بمثابة شهادة على الإنجازات المهمة التي حققها سوق العقارات في دبي خلال السنوات الأخيرة، كما يبرهن أيضاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز وبناء بيئة أعمال قوية تهدف إلى ترسيخ صورة مشرقة في مختلف أنحاء العالم. وأما حقيقة اختيار دبي لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تحظى بشرف استضافة هذا الحدث المهم، فهو دليل آخر على مكانة دبي كمركز بارز لقطاع العقارات في المنطقة"، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأضاف قائلاً: "سيسهم المؤتمر الدولي للعقارات لعام 2018 في تعزيز اقتصاد دبي من خلال استضافة السياح القادمين سواء للأعمال أو للترفيه، وجذب الاستثمارات ليس من أنحاء المنطقة فحسب، بل من العالم أجمع، وكل هذا سيسهم في تحقيق مستوى أعلى من الزخم لسوق العقارات في دبي. كما يدعم "خطة دبي 2021" التي تهدف إلى بناء مدينة ذكية ومستدامة تحظى ببنية تحتية قوية تتواكب مع الحياة العصرية، وازدهار الإمارة في السنوات المقبلة".

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يسرنا أن نعلن عن اختيار دبي لاستضافة حدث عالمي مثل المؤتمر الدولي للعقارات، لتكون بذلك أول مدينة في الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز. ويعكس نجاحنا هذا مكانة الدولة المشهود لها بالكفاءة والمقدرة على استضافة الفعاليات والأحداث الكبرى، وكذلك كونها جهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وأيضاً يظهر مدى الإمكانات التي تتمتع بها دبي لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية وفق أعلى المستويات".

وأضاف قائلاً: "نفخر مرة أخرى بالشراكة الحقيقية مع شركائنا المحليين، لاسيما معهد دبي العقاري، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل تقديم عرض تنافسي يعكس الإمكانات الهائلة في دبي، وما تتضمنه من عروض شاملة تجمع بين الترفيه والأعمال. ونحن نتطلع للترحيب بالحدث في دبي خلال العام 2018".