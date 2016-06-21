دبي توسع مناطق تملك غير المواطنين للعقارات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (8) لسنة 2016 بإضافة أراض إلى مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي.

وأجاز القرار أن يكتسب غير مواطني دولة الإمارات الحق في التملك ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، وكذلك حق الانتفاع والإجارة لمدة لا تزيد على 99 سنة للأراضي والوحدات العقارية الواقعة ضمن قطع الأراضي التي تحمل الأرقام (205) و(206) و(207) الواقعة جميعها في منطقة مدينة دبي للطيران (521) والمبينة حدودها ومساحتها بالخرائط الملحقة بالقرار، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويدعم القرار أهداف مدينة دبي للطيران المتمثلة في مواكبة النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة في حركة ومجالات الطيران والمساهمة في فتح مجالات اقتصادية وتجارية مختلفة وكذلك الارتقاء بمكانة دبي لتصبح مركزاً دولياً لكافة أنواع النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى المساهمة في جعلها الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات جذب الأعمال ورؤوس الأموال إلى المدينة وتهيئة المناخ المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية والعقارية فيها.