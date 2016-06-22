القدومي: توب اكسبو تنظم معرض العقار في كندا بــ2017

كشفت مجموعة توب اكسبو المعروفة إقليميا ومقرها الكويت عن خططها لاستضافة معرض سوق العقار الدولي الكندي، وهو أول معرض دولي من نوعه للاستثمار العقاري في كندا وسيقام خلال الفترة من 16-18 مايو 2017 في تورنتو.

وسيكون السوق عبارة عن معرض يتم فيه عرض مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية من قطاعات تطوير العقارات السكنية والتجارية ومنتجعات الإجازات من كافة أنحاء العالم. وتتوقع مجموعة توب اكسبو بأن يتفوق معرض سوق العقار الدولي الكندي على المعارض العقارية التي تقام في الكويت ودبي ولندن والتي تجذب مئات الملايين من الدولارات في معاملات وصفقات تتم خلال هذه المعارض.

من جانبه قال محمد القدومي الرئيس التنفيذي لمجموعة توب اكسبو (كندا) : "تعد كندا واحدة من أفضل الدول في العالم بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن اقتصاد آمن وحكومة مستقرة حيث يشهد السوق العقاري ازدهاراً ولهذا السبب نشعر بأن تورنتو تصبح لندن الجديدة, حيث هناك الآلاف من فرص الاستثمار العقاري الجذابة".

وأضاف القدومي قائلا "إن مبيعات المنازل الفاخرة الكندية تنافس على مستويات عالمية. وقد افتتحنا مكتب في تورنتو لأنه هناك اهتمام متزايد بشكل دائم من المشترين الأجانب. وقد أشار تقرير صادر عن شركة رويال ليباج وهي شركة وساطة عقارية كندية إلى أن 66 بالمائة من مستشاريها يرون أن نشاط المستثمرين الأجانب يتزايد في منطقتهم. وقد حان الوقت للاستثمار في كندا".

وسوف يجذب معرض سوق العقار الدولي الكندي عارضين ومستثمرين من كافة أنحاء العالم ومن بينها فرص للاستثمار العقاري من منطقة الكاريبي.

وقال القدومي: "نريد أن نأتي بمستثمرين وعارضين من كافة أنحاء الشرق الأوسط للمشاركة في أحدث معرض عقاري دولي من نوعه على نفس المستوى المعروف عن توب اكسبو في المنطقة. إننا نتيح الفرص المثالية للشركات العارضة لكي يكون لديها اتصال مباشر مع أكبر المستثمرين وصناع القرار في قطاع العقار".