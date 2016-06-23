مبيعات المنازل الأميركية تسجل أعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفعت وتيرة إعادة بيع المنازل الأميركية في مايو لأعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات مع تزايد الخيارات أمام المشترين في ظل زيادة المعروض، فيما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يقف على أرض صلبة رغم التباطؤ الشديد في نمو الوظائف في الشهر الماضي.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، اليوم الأربعاء، إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.8% إلى معدل سنوي بلغ 5.53 مليون وحدة في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2007.

وجرى تعديل قراءة أبريل/نيسان بالخفض إلى 5.43 مليون وحدة من 5.5 مليون وحدة في التقرير الأولي.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في مسح أجرته رويترز نمو المبيعات 1.1% إلى معدل قدره 5.54 مليون وحدة الشهر الماضي.

وارتفعت المبيعات 4.5% مقارنة معها قبل عام.