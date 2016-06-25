33 مليار درهم قيمة المشروعات المحيطة بموقع إكسبو 2020

تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات العقارية متعددة الاستخدامات المحيطة بموقع إكسبو 2020 أكثر من 33 مليار درهم حتى الآن.

ويأتي قرار دبي الأسبوع الماضي بشمول ثلاث قطع أراض ضخمة في المنطقة التي ستحتضن الحدث بقوانين التملك الحر ستضاعف القيمة الإجمالية لتلك المشاريع إلى ما بين 60 ملياراً و80 ملياراً خلال العامين المقبلين، إذ سارعت شركات تطوير عقاري في القطاعين الخاص والحكومي إلى توسيع نطاق مشاريعها في منطقة جبل علي والمناطق المجاورة بحسب صحيفة البيان.

ولا تتضمن القيمة الحالية للمشاريع العقارية قيمة مشاريع البنية التحتية التي رصدتها دبي وباشرت ترسية بعض عقودها منذ الإعلان عن فوز الدولة باستضافة إكسبو دبي 2020. وتصل قيمة مشروع القرى في (دبي الجنوب) وحده نحو 25 مليار درهم، فيما تدرس ليلتمس طلبات شركات تطوير عقاري أبدت رغبتها في تطوير مركز تسوق ضخم في أرض قريبة من موقع الحدث تبلغ مساحته الطابقية 2.6 مليون قدم مربع.

وبينما بدأت للتو عمليات البناء في المشروعات الجديدة لإكسبو، ومن بينها مشروع (ماج بوليفارد) بدأ السوق يشهد تطوراً لافتاً في أسعار الإيجارات، لتزداد في المناطق القريبة من موقع الحدث.