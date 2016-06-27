"داماك" تمنح 25 عقداً لمشاريع إنشائية بـ3 مليارات درهم

أعلنت داماك العقارية عن منح 25 عقداً بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي لتنفيذ الأعمال الإنشائية والاستشارية في مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2016.

وتشمل العقود تعهيد العمليات الأساسية لأكثر من 2,678 فيلا داخل مجمع أكويا أكسجين الفاخر، إلى جانب مباني الشقق المطلة على ملعب الغولف في "كارسون - ذا درايف" في أكويا من داماك.

وقال زياد الشعَّار، العضو المنتدب في داماك العقارية: "بلغ عدد الفلل التي تم ترسية عقود عملها في أكويا أكسجين أكثر من 2,670 فيلا. كما تم الانتهاء من تصميم ملعب الغولف وإحراز تقدم كبير فيما يتعلق باختيار المقاول الرئيسي. واستُكملت أيضاً تصاميم العديد من الوحدات، حيث تم تعيين عدد من المقاولين الرئيسيين، وبدأ العمل في العديد من الأماكن داخل الموقع. أما بالنسبة لمشورع أكويا من داماك، فقد تم الانتهاء من ملعب الغولف وقد أوشكنا على تسليم ما يقرب من 766 فيلا".

وأضاف الشعَّار: "يُعَد توفير الحياة المترفة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها داماك العقارية. والوقت ملائم تماماً لكي نكون جزءاً من انتعاش السوق العقارية في دبي، فيما نتطلع إلى العمل مع أفضل وأهم شركات المقاولات والاستشارات الهندسية لضمان الانتهاء من مشاريعنا وتسليمها".

أتمت "داماك العقارية" تسليم 15,800 منزل، تشمل نحو 2,000 وحدة فندقية، حتى تاريخ 31 مارس 2016. وبلغ عدد وحداتها السكنية ما يزيد عن 44,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء، تضم أكثر من 13,000 وحدة من الغرف الفندقية، والشقق الفندقية والفلل متكاملة الخدمات، حيث ستقوم بإدارة هذه المشاريع من خلال ذراع الضيافة "داماك للفنادق والمنتجعات". وتبني "داماك العقارية" الجيل الجديد من الحياة المترفة في الشرق الأوسط برؤية واضحة وزخم كبير.