السعودية.. تحديد شروط تجزئة وتأجير الأراضي البيضاء

أكد م. محمد المديهيم، المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية، أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

ووصف الأراضي البيضاء الخاضغة للرسوم بانها الاراضي غير المستغلة في النطاق العمراني المحدد، والتي جرى استخراج مخطط نهائي لها من الجهات المختصة، مؤكدا انه لا يحق تجزئة الارض الخام الا بعد الانتهاء من تطويرها، وان التأجير لا يعفي من دفع الرسوم المفروضة على هذه الأراضي.

وقال خلال اللقاء التعريفي حول لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة، إن هناك الكثير من التحديات التي واجهت تطبيق النظام، منها سد الفجوة بطريقة متدرجة وضعف المعلومات المتعلقة بالأراضي وملكيتها، إضافة إلى التعقيدات المصاحبة لتطوير الأراضي، مشيرا إلى أن استراتيجية فرض الرسوم تستند إلى توفير سكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وتخفيض قيمة الوحدات السكنية، بحسب صحيفة "الجزيرة".

وقال إن وزارة الاسكان لديها ثلاث مبادرات لمساعدة أصحاب الأراضي في عملية تطوير أراضيهم، منها تجميع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتطوير تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات، وإتاحة فرصة البيع على الخريطة للأراضي الخام، ومبادرة وافي لتسهيل عملية التطوير، ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لمساعدة الراغبين في تطوير أراضيهم من توفير مطورين عبر وزارة الاسكان.