تراجع إيجارات المكاتب في المناطق الرئيسية بأبوظبي

تراجعت إيجارات المكاتب في المناطق الرئيسية والثانوية في مدينة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ متوسط إيجار المتر المربع في المناطق الرئيسية ذات المساحات الكبيرة مابين 1200 درهم إلى 1150 درهما، ووصل المتوسط في المناطق الثانوية للمكاتب ذات المساحات الصغيرة ما بين 900 درهم إلى 800 درهم للمتر المربع بحسب صحيفة البيان.

وشهدت مدينة أبوظبي مؤخراً تزايداً ملحوظاً في المساحات المكتبية أدي إلى تراجع جديد لإيجارات المكاتب وذكر وسطاء أن نسبة التراجع تتراوح بين 5% إلي 7%، بينما رجح البعض أن يتواصل تراجع الإيجارات بنحو 10% في الفترة المقبلة.

وتنتشر لافتات كبيرة على البنايات الجديدة والقديمة في مناطق عديدة في أبوظبي بعبارة «مكاتب للإيجار» عكس العامين الماضيين، كما دخلت مساحات كبيرة من المكاتب إلي سوق أبوظبي العقاري، تتركز في المنطقة الواقعة بجوار مستشفي الكورنيش.

وتتراجع إيجارات المكاتب بشكل بطيء، ويشمل تراجع الإيجارات المكاتب الصغيرة التي تقع داخل جزيرة أبوظبي ويصل متوسط إيجار المتر المربع فيها إلى 800 درهم وكذلك المكاتب ذات المساحات الكبيرة التي تقع في أبوظبي وجزيرتي الريم والماريا التي وصل متوسط إيجار المتر المربع فيها إلى 1150 درهما.

وقال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس ادارة شركة منابع للوساطة العقارية في أبوظبي إن المعروض من المساحات المكتبية في أبوظبي يتزايد منذ بداية العام الجاري خاصة مع طرح أبراج مكتبية جديدة منها أبراج سرايا الواقعة على كورنيش أبوظبي وبرج أداكس في جزيرة الريم وعدة أبراج في منطقة كابيتال سنتر بجوار مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويتوقع الشيباني أن يؤدي المعروض الكبير في المساحات المكتبية إلي تراجع جديد في إيجاراتها مشيرا إلى أن نسبة التراجع ستكون محدودة وتتراوح بين 5% إلى 10%.