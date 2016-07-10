مسؤول: تعميم تطبيق رسوم "البيضاء" يهبط بأسعارالعقار 80%

دعا رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله بن سعد الأحمري إلى تطبيق اللائحة التنفيذية للرسوم على الأراضي البيضاء بصورة شاملة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد الأحمري أن اللائحة بوضعها الراهن بحاجة إلى لائحة تفسيرية أخرى، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وأشار إلى أن التطبيق على جميع الأراضي من شأنه أن يهبط بأسعار العقار إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 80%، مع وجود آلية لإقراض المواطن فوق سن الستين.

وحذر من لجوء ملاك الأراضي ذات القطع 10 آلاف متر وما فوق إلى تخطيطها ورقيا للتهرب من الرسوم.

وطالب بضرورة تخصيص 17% من قيمة الاستقطاع لوزارة الإسكان من إجمالي الـ34 %المخصصة للمرافق، وذلك في إطار بناء أبراج وإعطائها للمواطنين كتأجير منته بالتمليك.

ووصف الأحمري شروط الصندوق العقاري للتمويل التي وضعتها "سمة" بأنها تعجيزية، موضحاً أن 60% من المواطنين مسجلون في "سمة" لتأخرهم في سداد الأقساط أو الإيجار.