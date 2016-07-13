المزيني العقارية تبدأ بيع فلل شرق الرياض بـ650 ألف ريال

أعلنت شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية، المتخصصة في التطوير الإسكاني، بدء أعمال البيع في أكبر مشروع سكني يوفر وحدات سكنية ضمن مشروع الشراكة مع وزارة الإسكان، وحصولها على رخصة البيع على الخارطة للفلل السكنية شرقي الرياض بقيمة 650 ألف ريال للفيلا، ضمن ضاحية "بوابة الشرق" لجميع المواطنين، وكذلك مستحقي صندوق التنمية العقارية بالرياض، ومستحقي الدعم السكني المتقدمين على وزارة الإسكان بالرياض.

وحددت الشركة اليوم الأربعاء بداية البيع لجميع الفلل السكنية، مؤكدة أن أولوية البيع ستكون حسب التسجيل في الموقع الإلكتروني وتوقيع عقد الشراء تحت إشراف وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن آلية البيع لمستحقي الدعم ستكون كالتالي: (500 ألف ريال) قيمة الدعم السكني من الصندوق العقاري أو وزارة الإسكان، والمتبقي (150 ألف ريال) يدفع على ثلاث سنوات إلى الشركة بدون فوائد، بحسب جريدة الرياض.

وذكرت أن المواطنين من غير المستفيدين من برامج الدعم الحكومي يمكنهم الشراء بالاستفادة من برامج التمويل الميسرة، والاستفادة من فرصة التملك في هذه الضاحية الواقعة بجوار مدينة الملك عبدالله للقيادات الأمنية. ويأتي طرح مشروع ضاحية بوابة الشرق الذي يعتبر أول وأكبر مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع على الخاص، بعد استكمال شروط البيع على الخارطة (وافي) من وزارة الإسكان، وبدء إجراءات التطوير للمشروع الواقع شرق الرياض، ويشرف على جميع أعمال التطوير، والمقاولات شركة ايكوم العالمية.