تراجع الطلب على عقارات بريطانيا لأدنى مستوى بـ8 سنوات

أظهر مسح أجرته مؤسسة "ريكس" " Royal Institute Of Chartered Surveyors"، تراجع الطلب على العقارات في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات أيّ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأشارت المؤشرات، في أول مسح صدر بعد التصويت لصالح التخارج من بريطانيا، إلى أن المعروض من المساكن والعقارات قد تراجعت في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة على الأطلاق منذ العام 1998.

ولوحظ بحسب المسح، ارتفاع نسبة الخبراء الذين يتوقعون تراجع أسعار العقارات على مدار 3 أشهر المقبلة، إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات في إشارة إلى بدء ظهور الدلائل الفعلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القطاع العقاري.