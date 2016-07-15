خليج دبي التجاري يوفر العقارات الأكثر طلباً بالإمارة

تتسابق رافعات البناء في دبي عموماً، وفي مشروع الخليج التجاري خصوصاً، لتنفيذ المشاريع الجديدة. ويلاحظ السياح وسكان المشروع والعاملون فيه شركات المقاولات وهي تعمل ليلاً ونهاراً، بحسب صحيفة البيان.

ويكتسب المشروع الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 80 مليون قدم مربعة أهمية كبيرة لدى المطورين الفرعيين والمستثمرين؛ إذ تعد عقاراته في صدارة العقارات الأكثر طلباً في دبي.

وتوجت دبي القابضة مشروع الخليج التجاري الذي يضم عشرات الأبراج السكنية والتجارية والفندقية بمشروع «مراسي الخليج التجاري»، وستطوره ذراع المجموعة التطويرية «دبي للعقارات» بتكلفة مليار درهم.

يوفر الخليج التجاري بيئة مميزة لسكانه وللشركات العاملة فيه، ويحظى سكان الأبراج بأجواء مميزة على قناته المائية وفي مساحاته الخضراء ومرافقه الخدمية والترفيهية وملاعب التنس.