تسهيلات وعروض لدفع النمو بقطاع العقارات في دبي

دفعت العروض العقارية الساخنة التي توفرها شركات التطوير العقاري العاملة في دبي، والمخصصة لتشجيع وجذب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، مبيعات العقارات في دبي الى تحقيق نمو ملحوظ في فصل الصيف الذي يشهد عادة ضعفا في العديد من القطاعات ، فيما كان النصيب الاكبر من تلك المبيعات لصالح المطورين الكبار.

وجاء هذا التحول بعد أن دخلت شركات التطوير العقاري بقوة في دائرة المنافسة لاستقطاب الراغبين بالشراء بشتى شرائحهم من خلال باقة من العروض والمحفزات. واتجهت إلى توفير حلول تمويلية داخلية لعملائها الراغبين بتملك وحداتهم السكنية والانتقال إلى منازلهم أو استثمارها فورا بعد سداد 10% من قيمة العقار وتقسيط باقي القيمة على سنوات تمتد من 5 إلى 7 للعقار الجاهز وإلى 12 سنة للمشاريع على الخريطة بحسب صحيفة الخليج.

كما تنوعت العروض التي توفرها شركات التطوير العقاري بين خطط سداد مرنة مع دفعات أولى مخفضة، وإعفاءات من رسوم التسجيل العقاري وأتعاب الخدمات والصيانة للسنة الأولى، إضافة إلى محفزات تملك وحدات فاخرة مميزة في مواقع متميزة، تلقى طلبا قويا من كافة شرائح المشترين.