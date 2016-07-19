دبي تتصدر إشغال الأسواق المكتبية في الشرق الأوسط

تقود دبي أداء سوق المساحات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط، بينما احتلت المرتبة 23 على مستوى العالم وفقاً للمسح السنوي لتكاليف إشغال المكاتب الرئيسية الذي تعده شركة البحوث والاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي". واستقرت تكلفة إشغال المكاتب الرئيسية في دبي خلال الربع الأول من 2016 عند 280 درهماً للقدم المربعة سنوياً.

وانخفض ترتيب دبي في القائمة 4 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ما يؤشر إلى تحسن إيجارات المكاتب التي أصبحت أكثر مراعاة للتكلفة. وانخفضت أبوظبي هي الأخرى 4 مراكز على التصنيف العالمي بعد أن كانت من بين الأسواق المكتبية الأعلى تكلفة خلال الربع الثالث من العام الماضي، لتستقر تكلفة الإشغال المكتبي فيها خلال الربع الأول من 2016، وفقا لصحيفة " البيان"

وقال نك ماكلين، العضو المنتدب في "سي بي آر إي" الشرق الأوسط: شهدنا طلباً قوياً من الشركات الدولية، خاصة الباحثة عن ترقية أو تعزيز مساحاتها المكتبية، والباحثة عن تأسيس وجود لها في الإمارات. وبالنسبة للمؤسسات القادمة إلى المنطقة للمرة الأولى كانت دبي في كل الحالات تقريباً نقطة الاتصال الأولى لها في الشرق الأوسط.

وبقيت أساسيات السوق راسخة، مع وجود طلب قوي وحجم أصغر من المشاريع قيد الإنشاء. ولا يزال قطاع المكاتب في المواقع الرئيسية قوياً في الوقت الراهن. وقد يؤدي عدم توافر مكاتب عالية الجودة في المنطقة التجارية الرئيسية وزيادة الطلب من الشركات إلى ارتفاع الإيجارات ببطء في هذه المواقع.

