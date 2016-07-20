113 مليار درهم تصرفات العقار في دبي بـ6 أشهر

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي للعقارات القائمة وعلى الخريطة خلال النصف الأول من العام الجاري 113 مليار درهم من خلال 28,251 معاملة بيع ورهن ومعاملات أخرى، بتراجع 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت 129 ملياراً، حسب تقرير إدارة البحوث والدراسات العقارية في «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي.

واستحوذت فئة المبايعات التي تشمل البيع وبيع حق منفعة والبيع المؤجل والإيجار المنتهية بالتملك وعمليات أخرى، على ما نسبته 43 في المئة من إجمالي التصرفات، في حين سجلت ما يزيد على 20 ألف عملية بلغت قيمتها 48.715 مليار درهم بحسب صحيفة الخليج.

أما الرهون التي حلت في المرتبة الثانية فقد استحوذت على 6,391 عملية بقيمة قدرها 48.366 مليار درهم لتستحوذ على نسبة قدرها 43 في المئة تقريباً من إجمالي التصرفات للنصف الأول من العام الجاري. أما الفئات الأخرى، فقد زادت حصتها على 16 مليار درهم تحققت من خلال 1,844 عملية.