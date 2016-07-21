الـBrexit يثير ضبابية في أسواق الإعلانات والعقارات

قالت مجموعة ديلي ميل آند جنرال ترست المالكة لصحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الخميس إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي أثار حالة من الضبابية في أسواق الإعلانات والعقارات.



وكانت الصحيفة تحث البريطانيين على التصويت لصالح انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء الشهر الماضي الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج.



وقالت المجموعة إن الإيرادات الإجمالية للإعلانات في وحدة دي.إم.جي ميديا انخفضت 4% خلال الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران في الوقت الذي هبطت فيه إيرادات الإعلانات المطبوعة 10% لكن زيادة إيرادات الإعلانات الرقمية بنسبة 12% بددت جزءا من أثر ذلك الانخفاض.



وخلال الثلاثة أسابيع منذ 26 يونيو حزيران وبعد استفتاء الثالث والعشرين من الشهر ذاته سجلت سوق الإعلانات تحسنا طفيفا حيث تراجع نمو الإعلانات المطبوعة ثمانية بالمئة في حين حققت الإعلانات الرقمية نموا بلغ 19%.



وقالت المجموعة "نتيجة استفتاء الانفصال البريطاني خلقت بعض الضبابية لاسيما فيما يتعلق بأسواق العقارات والإعلانات البريطانية... لكن ديلي ميل آند جنرال ترست تواصل الاستفادة من كونها محفظة متنوعة تعمل في العديد من القطاعات.