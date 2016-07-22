"الإسكان" تتجه لسداد الإجارات عن المتعسرين السعوديين

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر السعودي غير قادر على سداد الأجرة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 رمضان 1437هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالياً على إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض".

وأكدت وزارة الإسكان أنها تستهدف توفير الدعم السكني لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الدخل المحدود والمنخفض، منوّهة إلى أنها تعمل حالياً على مجموعة من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بهذه الفئات، مثل برنامج الإسكان الميسّر، إضافة إلى الشراكة الفاعلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار، وذلك بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030" التي أكدت على ضرورة رفع نسبة التملّك وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.

وأوضحت الوزارة أن برنامج "الإسكان الميسّر" يأتي من بين مبادرات برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي يستهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تشمل جميع القطاعات والمجالات، لافتة إلى أن الوزارة بدأت العمل عليه في إطار سعيها لتوفير السكن المناسب للحالات الخاصة مثل الأرامل والمطلقات والأيتام، إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتشجيع مشاركة شركات التطوير العقاري لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتطوير الأراضي الحكومية.