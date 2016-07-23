السعودية.. بوابة إلكترونية لاتحاد ملاك العقار السكني

أعلنت وزارة الإسكان في السعودية، إطلاق البوابة الإلكترونية لبرنامج "اتحاد الملاك" لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات المُلكية المشتركة، الذي يسند إليه وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، كما سيتولى الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك محمد بن معمر، أن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، مؤكداً أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وبين أن البرنامج يأتي امتداداً لعدد من المبادرات والأعمال التي أطلقتها الوزارة، والأخرى التي بصدد الإطلاق سعياً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان ودعم العرض وتمكين الطلب.

وأشار بن معمر إلى استناد البرنامج إلى عدد من القيم التي يسعى إلى تعزيزها بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية كالأمان، وحسن الجوار والتعايش فيما بينهم، واستدامة العقار، وتوفير بيئة إسكانية أفضل، مبيناً أن عملية التسجيل الإلكتروني في البرنامج تتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: mullak.housing.sa ويمكن للمهتمين معرفة آخر الاخبار والتحديثات عن طريق الحساب الرسمي بتويتر وهو @mullak_sa.

وأفاد المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك، أن الوزارة بصدد تطوير العديد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات وضمان سداد وتحصيل الرسوم السنوية، وكذلك العمل على آليات فض النزاعات، في حين تعكف على دراسة شاملة للنظام ولائحته التنفيذية والرفع به كـ"مشروع تعديل" لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إلى المقام السامي، لافتاً إلى أنه جار العمل على طرح برامج تأهيلية في إدارة اتحادات الملاك، وأخرى متخصصة في إدارة المرافق ضمن مبادرة المعهد العقاري.