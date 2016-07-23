السعوديون ضخوا 4 مليارات درهم بعقارات دبي بـ6 أشهر

استثمر السعوديون أكثر من 4 مليارات درهم إماراتي، في عقارات إمارة دبي خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، وفقا لإحصاءات كشفت عنها الجهات المختصة في دبي.

وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال إدارة الدراسات والبحوث العقارية أن السعوديين قاموا بـ1946 استثماراً تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات درهم.

وكشفت الدراسة أن 57 مليار درهم ضختها 149 جنسية في عقارات دبي خلال الأشهر الستة الاولى من 2016 ما يزيد على 26 ألف مستثمر اختاروا دبي وجهة لاستثماراتهم بحسب صحيفة البيان.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات المشترين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، وذلك بعد قيامهم بأكثر من ثمانية آلاف عملية استثمارية.

وتمكن مواطنو دولة الإمارات من الحفاظ على الصدارة واستحواذهم على المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين من حيث العدد والقيمة. ويشير التقرير إلى أن 4.543 مستثمرًا مواطنا ضخوا 14.523 مليار درهم.

وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بواقع 1946 استثمارًا تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات درهم. وحل الكويتيون في المرتبة الثالثة من خلال 743 عملية استثمارية تجاوزت قيمتها المليار درهم، وتبعهم في الترتيب مواطنو قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية في سوق دبي العقاري أكثر من 7 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2016، وذلك من خلال 7,577 عملية استثمارية أجراها مستثمرون ينتمون إلى 16 جنسية.

وجاء الأردنيون في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الاستثمارات من الدول العربية، بواقع 765 عملية زادت قيمتها على 1.5 مليار. وحل المصريون في المرتبة الثانية من خلال 710 مستثمرين ضخوا أكثر من 1.37 مليار درهم، أما اللبنانيون الذين احتلوا المرتبة الثالثة من خلال 423 استثمارًا، فقد بلغ حجم استثماراتهم أكثر من مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات المشترين من الدول الأجنبية أكثر من 28 مليار درهم خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير، وذلك بعد إجرائهم 14.314 عملية استثمارية لمستثمرين ينتمون إلى 127 جنسية. واحتل المستثمر الهندي المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، حيث حقق المستثمرون الهنود 3.656 عملية استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم.

وجاء في المرتبة الثانية بين المستثمرين العقاريين من حيث القيمة المستثمر البريطاني لتسجيلهم 2.010 عملية بحجم استثمارات ناهز الأربعة مليارات درهم، تلاهم المستثمر الباكستاني بواقع 2.073 استثمارًا زادت قيمتها على 3 مليارات درهم.