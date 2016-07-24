"الإسكان" تتجه لفرض عقوبات على مخالفي نظام رسوم الأراضي

كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية، المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن الوزارة بصدد الإعلان عن العقوبات التي تترتب على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى.

وقال المديهيم في بيان صحفي إن الزامية التسجيل تكون خلال الفترة المحدّدة وفقاً للائحة بـ6 أشهر من تاريخ الاعلان، مبيّنا أن المدة الزمنية المتبقية تنتهي بنهاية يوم 13 /3 / 1438هـ الموافق 13 ديسمبر 2016.

وتعرف الأراضي البيضاء بأنها تلك الأراضي (غير المستغلة داخل النطاق السكني) وستخضع للرسوم على مراحل وفق ما تحدده أنظمة الوزارة.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى استفادة أصحاب الأراضي الخاضعة من فترة التسجيل، مشيراً إلى أن التأخر عنها يؤدي إلى تطبيق بعض العقوبات التي ستعلن قريبا بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ودعا المديهيم إلى الاهتمام بسرعة التسجيل والإبلاغ عن أراضيهم خلال المدة المحددة وبحسب النطاق الجغرافي الذي أعلن عنه مسبقاً في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تذكير الفئة المستهدفة من النظام بتسجيل أراضيهم وتسهيل مهمة الإبلاغ عنها، مؤكدا وجود متطلبات مثل إضافة الرفع المساحي للأرض، لذلك تم وضع العد التنازلي في الموقع الإلكتروني وكذلك في حساب النظام عبر (تويتر) ليتمكن الجميع من معرفة الفترة الزمنية المتبقية والمتاحة للتسجيل".

وشرح ان من بين المخالفات التي يترتب عليها عقوبات، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من صدور اللائحة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.