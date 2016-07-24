برنامج لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بالسعودية

أطلقت وزارة الإسكان السعودية بوابة إلكترونية لبرنامج "اتحاد الملاك"٬ بهدف تنظيم العلاقة بين مالكي وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة٬ عبر وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق٬ وتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع٬ إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وقال المهندس محمد بن معمر٬ المشرف العام على برنامج "اتحاد الملاك"٬ إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك٬ من خلال تنظيم العلاقة بين مالكي وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة٬ مؤكدا أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في حفظ الحقوق٬ وضمان حسن الانتفاع من العقار٬ وتعزيز ثقافة التعايش، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف أن البرنامج يأتي امتدادا لعدد من المبادرات والأعمال التي أطلقتها الوزارة٬ والأخرى التي بصدد الإطلاق سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوافقة مع "برنامج التحول الوطني 2020" و"رؤية المملكة 2030"٬ لرفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان ودعم العرض وتمكين الطلب.

وأشار بن معمر إلى أن البرنامج يستند إلى عدد من القيم التي يسعى إلى تعزيزها بين مالكي وشاغلي الوحدات السكنية كالأمان٬ وحسن الجوار والتعايش فيما بينهم٬ واستدامة العقار٬ وتوفير بيئة إسكانية أفضل٬ مبّينا أن عملية التسجيل ستكون إلكترونية عبر البوابة للبرنامج.

وأفاد المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك٬ أن الوزارة بصدد تطوير برامج ذات صلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات وضمان سداد وتحصيل الرسوم السنوية٬ وكذلك آليات فض النزاعات٬ في حين تعكف على دراسة شاملة للنظام ولائحته التنفيذية والرفع به كـ"مشروع تعديل" لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها٬ إلى المقام السامي٬ لافتا إلى أنه جار العمل على طرح برامج تأهيلية في إدارة اتحادات الملاك٬ وأخرى متخصصة في إدارة المرافق ضمن مبادرة المعهد العقاري.