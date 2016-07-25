شركات المقاولات العربية تواجه التحديات و17% منها مفلسة

كشف رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي، إفلاس ما يزيد على 17% من شركات المقاولات العربية، بحسب مؤشرات بعض العينات العشوائية، مؤكدا أن هذه الإحصاءات تضع قطاع المقاولات أمام تحد كبير، ما يستدعي ترتيب الأوضاع لمواجهة ذلك في القريب العاجل، وفقاً لما نقلته "عكاظ".

وجاء ذلك خلال استضافة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، الاجتماع التشاوري لاتحاد المقاولين العرب برئاسة فهد الحمادي ودرويش حسانين نائب الرئيس وعدد من المستشارين، إذ ناقش الاجتماع العديد من المواضيع ذات الارتباط بقطاع المقاولات، وتوجهاته في المرحلة القادمة والمستجدات في العديد من قضايا القطاع، في ظل ما يشهده الوطن العربي من حراك تنموي واستثماري محلي وأجنبي ومشترك.

كما بحث الاجتماع ما يستوجب مراعاته لحماية المقاول العربي من الإفلاس، فيما أوصى بمخاطبة كافة الاتحادات لمناقشة آلية حماية المقاول من الإفلاس، طبقا لقوانين كل دولة.