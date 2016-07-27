ضعف السيولة والرسوم يعمقان ركود سوق العقار السعودية

ما زال النشاط في السوق العقارية بالسعودية ضعيفا، بسبب ما تشهده من ضعف في مستوى السيولة، إلى جانب تأثير قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وسط عزوف مستمر من مشتري الأصول العقارية بشكل عام والأراضي بشكل خاص، بحسب قراءات صحيفة "الجزيرة".

وبالنظر إلى أداء "مؤشر الجزيرة العقاري" منذ بداية العام الحالي فقد سجل انخفاضا بنسبة 11.2%، وكذلك انخفض الأداء منذ التأسيس بنسبة 42.2% (سنة الأساس للمؤشر عام 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة لجميع المؤشرات).

وبالنظر إلى قيمة متوسط "مؤشر الجزيرة السكني" لآخر 3 أشهر فقد بلغت 647 نقطة منخفضة عن مستواها السابق بمقدار نقطتين فقط، وتقل القيمة الحالية للمؤشر عن هذا المتوسط بنحو 5% تقريبا. أما بالنسبة لأداء "مؤشر الجزيرة السكني" خلال العام الحالي فقد سجل تراجعا بنسبة 8.9%، وبلغت نسبة الانخفاض في المؤشر السكني منذ سنة التأسيس 38.2%.

أما بالنسبة لأداء المؤشر التجاري منذ بداية العام 2016 حتى إغلاق الأسبوع الماضي، فقد انخفض بنسبة 23.9%، وقد سجل المؤشر كذلك منذ سنة التأسيس انخفاضا بنسبة 57.7%.