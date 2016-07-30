2.8 مليار ريال أرباح قطاع الإسمنت بسوق السعودية

سجلت شركات قطاع «الإسمنت» المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعاً في أرباحها الصافية المجمعة بنسبة 14 في المئة، ما يعادل 460 مليون ريال ليصل إلى 2.8 مليار ريال، في مقابل 3.36 مليار ريال للربع الأول من العام الماضي 2015.

وبلغت أرباح شركات الإسمنت عن الربع الثاني من العام الحالي 1.31 مليار ريال، في مقابل 1.67 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 21.2 في المئة، وفي مقابل 1.59 مليار ريال للربع الأول من 2016 بنسبة تراجع 17 في المئة.

وتأثرت نتائج شركات الإسمنت خلال النصف الأول والربع الثاني بمتغيرات عدة، أبرزها انخفاض الطلب على الإسمنت، وتراجع المبيعات لأسباب موسمية، وهي دخول رمضان، كذلك زيادة كلفة المبيعات، وزيادة أسعار الوقود.

وبالنظر إلى أداء شركات القطاع عن النصف الأول والربع الثاني من العام الحالي، تصدرت شركة «إسمنت الجنوبية» شركات القطاع بعد استحواذها على 19 في المئة من أرباح القطاع تعادل 551 مليون ريال.