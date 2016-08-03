مصر تتوقع استثمار 12 مليار دولار بالعقارات حتى 2017

توقع رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أن تنفذ حكومته مشروعات عقارية وإسكان باستثمارات تتجاوز 12.3 مليار دولار خلال عامي 2016 و2017.

وأوضح خلال لقائه بوزير الإسكان المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة في الوقت الحالي لها مردود إيجابي على الشباب ومحدودي الدخل، مشدداً على ضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير 351 منطقة عشوائية غير آمنة يعيش بها 850 ألف نسمة.

وأضاف إسماعيل أنه تم تنفيذ نحو 180 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعي والتي تضم 256 ألف وحدة، وذلك بنهاية العام المالي في 30 يونيو 2016، ومن المقرر الانتهاء من 31 ألف وحدة في 30 سبتمبر القادم، وتنفيذ 45 ألف وحدة في 31 ديسمبر 2016.

وفي فبراير الماضي، وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حكومة بلاده بمضاعفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي من 200 ألف إلى 400 ألف وحدة سكنية، ليصبح المخطط تنفيذه 656 آلاف وحدة.

وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط، قال رئيس الوزراء إنه يجري حالياً تشطيب المرحلة الأولى بعدد 1326 عمارة تضم 31872 وحدة في 8 مدن، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 1043 عمارة تضم 25032 وحدة في 12 مدينة، كما سيتم البدء في تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية بعدد 17 مدينة، في المرحلة الثالثة للمشروع بحسب البيان.

وطالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في كيما 2 بأسوان بعد إنهاء مشروع كيما 1.

وكان وزير الإسكان قال في يوليو الماضي، إن هيئة المجتمعات العمرانية تنوي تنفيذ "أضخم خطة استثمارية في تاريخها"، بقيمة 37 مليار جنيه، خلال العام المالي 2017/2016.

ووقع مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، كقروض لصندوق الإسكان الاجتماعي وآلية لضمان السيولة النقدية للإسراع في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي.